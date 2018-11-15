Киллер Денисултанов участвовал в ликвидации критика путинского режима Исраилова в Вене, - Осмаев

Об этом сообщил командир добровольческого батальона им. Джохара Дудаева Адам Осмаев, передает Цензор.НЕТ.

"Многоликий "киллер кадырова" известный под многими именами, в том числе Артур Курмакаев и кличкой Динго, участвовал в ликвидации критика путинского режима Умара Исраилова в Вене, когда тот обратился в Европейский суд по правам человека из-за пыток со стороны путинского пехотинца рамзана кадырова. Исраилов какое-то время был в охране кадырова, но не смог быть частью этой системы, бежал в Европу и подал на кадырова в суд. Через какое-то время на него вышел известный теперь и в Украине Динго и от имени рамзана кадырова уговаривал Исраилова забрать свое заявление из ЕСПЧ. Исраилов сделал запись этой встречи и передал ее полиции, после чего Динго задержали и выслали из страны. Через несколько месяцев Исраилов был застрелен по среди белого дня на улице в Вене", - написал Осмаев.

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Он также привел фрагмент на русском из аудио записи диалога Курмакаева и Исраилова

"КУРМАКАЕВ: Это не мои проблемы, я пришел твои проблемы решить. Я образованный человек, я несколько языков знаю. Я приехал, чтобы горя не случилось. Если ты не понимаешь, то с близкими поговори. Не нервничай. Лично с Рамзаном (Кадыровым) говорил. Тебе официальная депортация готовится. Свои проблемы ты сам знаешь. Рамзан сказал: "От моего имени говори, слово дай, уговори, поклянись - что хочешь делай - домой его привези, чтобы родственникам проблем не было. Потом - позвони мне. Нормальным чеченским объясни, ни с его родственниками, ни с семьей проблемы не нужны. Пусть возьмется за разум и заберет заявление которое он дал в Страсбург"".