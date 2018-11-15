МВФ ожидает, что власти Украины повысят тарифы на отопление, - заявление

Исполнительный совет Международного валютного фонда ожидает принятия Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2019 год и повышение тарифов на отопление. Эти действия необходимы для утверждения новой 14-месячной программы, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня исполнительный совет ожидает проведения предварительных действий, к которым относятся принятие парламентом бюджета на 2019 год и повышение тарифов на отопление, как это было оговорено ранее", – сказал Райс.

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Напомним, 19 октября правительство приняло решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%. Вопрос цены на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Позже сообщалось, что уполномоченный персонал МВФ и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до $8 млрд финансирования от международных партнеров.

Ранее первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что Украина может обеспечить рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 5-7%, для чего нужно продолжить структурные реформы, поддерживать малый и средний бизнес, бороться с коррупцией, привлекать инвестиции, провести модернизацию производства, а также увеличивать объемы экспорта.

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