Сквер возле посольства РФ в Киеве назвали в честь Немцова

Как пердает Цензор.НЕТ, этом говорится на сайте Киевского городского совета.

Соответствующее решение поддержали 69 депутатов горсовета.

Рядом со сквером размещено Посольство РФ в Украине.

Борис Немцов - известный российский политик-оппозиционер. В 2014 году осудил аннексию Крыма Россией и подписал заявление с требованием вывести из территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сторонникам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину.

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