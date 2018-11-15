Дезертир из воинской части на Житомирщине задержан в Белой Церкви, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

10 ноября сотрудниками военной прокуратуры Житомирского гарнизона в г. Белая Церковь задержан по месту жительства контрактник одной из воинских частей Житомирщины. Указанный военнослужащий злостно уклонялся от исполнения приговора местного суда. Житомира, по которому ему назначено наказание в виде двух месяцев ареста с содержанием на гауптвахте.

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Беглецу сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Досудебное расследование пока продолжается. Подозреваемый помещен в гауптвахту, где будет ждать окончательного наказания.

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