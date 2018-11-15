Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля, - Цеголко о заявлениях президента РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко отметил: "Сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась.
Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи.
Поэтому вопрос о власти в Украине разрешать будет не Кремль, а украинский народ.
Относительно Порошенко, то он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.
Глава государства и в дальнейшем, сочетая оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России-агрессора".