Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля, - Цеголко о заявлениях президента РФ

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко отметил: "Сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась.

Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи.

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Поэтому вопрос о власти в Украине разрешать будет не Кремль, а украинский народ.

Относительно Порошенко, то он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.

Глава государства и в дальнейшем, сочетая оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России-агрессора".

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