Агент Кремля готовил в Херсоне теракты против украинских активистов, его задержали, - ГПУ

Правоохранители задержали задержали гражданина Украины, который по указанию Кремля готовил теракты против активистов в Херсоне. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

Задержанный подозревается в совершении оконченного покушения на теракт, приготовлении к теракту и незаконном обращении с оружием.

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"Указанный гражданин в мае 2018 года, действуя для выполнения задания спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения Украины, в частности, общественных активистов... с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в г. Херсон", – сказано в сообщении.

Сарган указала, что правоохранители заранее заменили боевые патроны в оружии агента холостыми.

"Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений К. совершить террористический акт", – написала пресс-секретарь генпрокурора.

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По данным следствия, подозреваемый готовил теракт против еще одного Херсонского активиста – представителя "Добровольной народной дружины самообороны Херсонской области".

Агента задержали в среду, 14 ноября. Мужчину отправили под арест без определения размера залога.