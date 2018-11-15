Столичная власть утвердила план мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине в 2004, 2013–2014 годах, участники антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, в местах, связанных с указанными событиями, в частности, на Аллее Героев Небесной Сотни", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках проведения акции "Помним" 21 ноября проведут студенческий марш ко Дню Достоинства и Свободы, возложат цветы и зажгут лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни.

21 ноября мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы состоятся на ул. Крещатик, 36.

Кроме того, на Майдане Независимости в течение 17–25 ноября пройдет информационно-выставочное мероприятие "Борьба за веру", а 18 ноября – 14 января – информационно-выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы.

19–23 ноября проведут единый для всех структурных подразделений КГГА и районных в городе Киеве государственных администраций День информирования населения, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций, посвященный Дню Достоинства и Свободы.

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18 ноября в Киевском дворце детей и юношества проведут квест "Украина – страна непокоренных".

В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" 21 ноября проведут встречу-беседу "Осень, изменившая страну", а 21–30 ноября – выставку материалов "Евромайдан. Как это было?".

Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания проведет 21 ноября городской квест, посвященный Дню Достоинства и Свободы.

До 9 декабря в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" будет проходить выставка живописи "Идентичность, прерванная" художницы Ольги Родняк (США).

19–30 ноября пройдет фотовыставка "Майдан – крепость духа" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

В Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых организуют выставку литературы "Наш дух не сломать, свободу не убить", которая продлится с 15 до 27 ноября.

21–30 ноября пройдет выставка "Ко Дню Достоинства и Свободы" в читальном зале Государственного архива г. Киева.

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В ноябре в учебных заведениях организуют фотовыставки "Блокпост памяти", а также тематические уроки, воспитательные часы, беседы, просветительские мероприятия, творческие проекты, книжные выставки, встречи учащейся молодежи с участниками событий Революции Достоинства, возложение цветов к памятным знакам, мемориальным доскам, местам захоронений погибших во время Революции Достоинства.

Среди учебных заведений Киева проведут городские военно-спортивные соревнования по огневой подготовке "Снайпер столицы – 2018".

"Согласно утвержденному плану мероприятий, соответствующим структурным подразделениям поручено обеспечить благоустройство мест проведения мероприятий, а также упорядочить памятные места, связанные с трагическими событиями Революции Достоинства, в частности, территорию вокруг Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни", – сообщили в КГГА.

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