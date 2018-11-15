Менее чем за месяц использования TruCam полицейские поймали на превышении скорости 8000 водителей, - Билошицкий

Начиная с середины октября, когда правоохранители начали измерять скорость транспорта с помощью приборов TruCam, было зафиксировано более 8000 случаев нарушения скорости и наложено штрафов на общую сумму свыше 2 миллионов гривен. Об этом сообщил Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське телебачення".

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Билошицкий отметил, что с самого начала использования приборов полицейские проводили измерения максимально открыто. В частности, все места были обозначены на карте-схеме, кроме того, перед местами измерения были установлены специальные знаки. Также во всех местах измерения были установлены служебные машины полиции с включенными проблесковыми маячками.

При этом патрульными полицейскими в период с 16 октября по 13 ноября за превышение установленных ограничений скорости движения вынесено: 8123 постановления о привлечении лиц к административной ответственности по ч. 1 и ч. 3 статьи 122 КУоАП; наложено взыскание в виде штрафа на общую сумму 2 289 135 гривен; уплачено штрафов добровольно на общую сумму 1 325 234 гривны (58% от общей суммы наложенных штрафов).

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Напомним, 8 октября патрульная полиция начала использовать новые устройства для измерения скорости TruCam. В течение первой недели полицейские использовали TruCam в пилотном режиме только для профилактики, чтобы водители привыкли к нововведениям.

В полиции пояснили, что устройства TruCam установили на участках наибольшей концентрации ДТП. Также в полиции опровергли слухи о том, что с TruCam "патрульные будут сидеть в кустах".

Американский устройство TruCam имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров. Оно работает до 15 часов без подзарядки. TruCam имеет карту памяти на 16 тысяч видеороликов или 40 тысяч фото. Делает до 3 фото в секунду.