Семья Маккейна поддерживает идею назвать одну из улиц Киева в честь сенатора, - секретарь Киевсовета Прокопив

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что Киевсовет получил соответствующее письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Прокопив заявил, что город рассматривает возможность переименовать улицу Ивана Кудри, что в Печерском районе города, в честь Джона Маккейна.

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Героя Советского Союза Ивана Кудрю называют одним из организаторов и руководителей подпольной разведывательной организации в Киеве во время Второй мировой войны.

Маккейн умер в возрасте 81 года 25 августа - на следующий день после того, как его семья объявила, что сенатор отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году.

Маккейн был критиком российского президента Владимира Путина и сторонником предоставления Украине летальной оружия для обороны от агрессии Москвы.

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