Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов, - Совфед РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Таким образом он прокомментировал задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

По словам Клинцевича, Украина "реально разрывает" соглашение об Азовском море своими действиями.

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Напомним, с апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

В ответ Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.Заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море.