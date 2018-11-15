Россия не вернула ОБСЕ сбитый беспилотник и игнорирует вопрос компенсации его стоимости, - Прокопчук

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До сих пор Российская Федерация уклоняется от своей ответственности и не сделаила шаги по возвращению СММ обломков БПЛА дальнего радиуса действия, который был сбит российскими вооруженными формированиями 27 октября плблизости границы с РФ. Россия все еще не ответила на вопрос относительно финансовой компенсации за потерянный БПЛА", - заявил он.

Более того, отметил дипломат, российские вооруженные формирования продолжают представлять угрозу СММ и ее оборудованию на оккупированных территориях. В частности, он напомнил, что 8 ноября БПЛА ОБСЕ подвергся крайне серьезному глушению возле населенного пункта Корсунь (ОРДО), что едва не привело к потере контроля над дроном.

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Учитывая этот инцидент с глушением, Прокопчук также напомнил, что ранее СММ фиксировала разнообразные модели современных российских военных систем по установлению радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1".

"Эти современные военные системы только недавно были приняты на вооружение вооруженных сил Российской Федерации и российская власть все еще не предоставила объяснения относительно присутствия на оккупированной части Донбасса", - подчеркнул он.

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Напоминаем, 27 октября на оккупированной территории Донецкой области во время наблюдательного полета была утеряна связь с беспилотником ОБСЕ дальнего радиуса действия.