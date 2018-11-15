"Дело 2 мая" в Одессе будет рассматривать суд присяжных

Такое решение принял Малиновский районный суд Одессы на подготовительном заседании 15 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Коллегия судей, посоветовавшись в совещательной комнате, назначила судебное разбирательство судом присяжных", - говорится в сообщении. Как отмечается, с такой инициативой выступил защитник обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября, начало в 13 часов.

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Также в связи с решением Высшего совета правосудия об увольнении судьи Сергея Жуковского состоялась замена председателя по делу - автоматизированной системой документооборота суда был избран судья Алексей Стариков.

Напоминаем, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них – дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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Ранее, по результатам расследования уголовного производства в отношении событий 2 мая в Одессе, прокуратурой в суд был направлен обвинительный акт относительно бывшего начальника ГУ МВД Украины в Одесской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 УК Украины, по которому идет судебное разбирательство.

Кроме того сообщено о подозрении и объявлен в розыск бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в Одесской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.365 УК Украины.

Также был направлено в суд обвинительный акт в отношении трех бывших работников ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области ч. 1 ст. 365, ч.1 ст. 367 УК Украины по факту незаконного освобождения 4 мая из ИВС ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области 64 человек, задержанных 02 мая.2014 года во время массовых беспорядков в Одессе.

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