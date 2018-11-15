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15.11.18 23:32

Климкин и Чалый провели переговоры с американскими сенаторами Менендесом и Коркером. ФОТО

Состоялась встреча Министра иностранных дел Украины Павла Климкина и Посла Украины в США Валерия Чалого с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Робертом Коркером и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Посольство Украины в США в Фейсбуке. 

В сообщении отмечается: "В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего на направлении дальнейшего усиления давления на РФ. Министр иностранных дел Украины проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемых в Украине реформах.

С украинской стороны высказано благодарность сенаторам за их многочисленные законодательные инициативы, направленные на поддержку украинского государства в противостоянии российской агрессии.

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Министр иностранных дел особо отметил историческое решение Сената США о принятии резолюции по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине, в которой события 1932-1933 гг. признан геноцидом украинского народа.

В контексте обсуждения вопросов дальнейшей поддержки нашего государства Павел Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличение объемов помощи Украине по линии Государственного департамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию в федеральном бюджете США 2019 года".

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Климкин и Чалый провели переговоры с американскими сенаторами Менендесом и Коркером 01

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