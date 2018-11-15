За год пенсионной реформы удалось легализовать занятость 100 тыс. человек, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За счет введения пенсионной реформы мы можем говорить о том, что произошли определенные сдвиги в легализации занятости. У людей уже появляется понимание того, что пенсионная реформа стимулирует их легализировать свой труд, потому что, чтобы получить достойную пенсию, надо иметь легальную занятость и платить пенсионные, страховые взносы со всей суммы заработной платы. В течение года мы обеспечили легализацию около 100 тысяч наших сограждан", - рассказал Розенко.

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В то же время он отметил, что теневой объем рынка труда оценивается на уровне 2-3 миллионов граждан.

Напоминаем, Верховная Рада приняла пенсионную реформу 3 октября 2017 года.

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