26 стран - членов ООН проголосовали против украинского варианта резолюции по Крыму. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По результатам голосования, не поддержали проект резолюции: Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Мьянма, Никарагуа, Южная Африка, южный Судан, Россия, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан.

Еще 82 страны воздержались.

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Напоминаем, в четверг состоялось предварительное голосование на уровне Комитета Генассамблеи ООН "Крымской резолюции". По процедуре, теперь документ должен пройти всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее ООН, которое ожидается в декабре.