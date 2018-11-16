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16.11.18 08:57

Ответственность России за оккупацию неизбежна, - Порошенко о резолюции ООН по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил государства-члены ООН, которые накануне в рамках Третьего комитета Генассамблеи поддержали новую резолюцию по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

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Об этом Порошенко написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на ожесточенное противодействие российской стороны, новую резолюцию с осуждением грубых нарушений РФ как страной-оккупантом прав человека в украинском Крыму принято сегодня Третьим комитетом ГА ООН. Резолюция ГА ООН содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля. Ежедневная борьба за их освобождение продолжается. Международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека неизбежна. Благодарен государствам-членам ООН за неизменную солидарность с Украиной", - заявил он.

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Ответственность России за оккупацию неизбежна, - Порошенко о резолюции ООН по Крыму 01

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