Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
16.11.18 09:36

Арестована 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, - прокуратура Черкасской области

Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 Уголовного кодекса Украины.

Арестована 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, - прокуратура Черкасской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

В ходе следствия установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи. ФОТО

В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Справка: девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100