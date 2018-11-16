Арестована 16-летняя девушка, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка, - прокуратура Черкасской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

В ходе следствия установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.

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В настоящее время несовершеннолетней сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Справка: девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.