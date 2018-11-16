В рабочем режиме по подаче теплоносителя в Смеле уже работают 9 котельных, - Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

По его словам, работы по запуску теплоснабжения восстановлены с 07:30 утра.

"В рабочем режиме по подаче теплоносителя работают 9 котельных. Подключено газоснабжение на 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов из 152.

Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов", - написал вице-премьер.

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Также Зубко пообещал, что о ходе подключения других 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим будет информировать дополнительно.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.