Сквер им. Кузьмы Скрябина появился в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета, соответствующее решение было принято на пленарном заседании 15 ноября.

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"Название сквера, который сейчас безымянный, было предложено жителями массива Виноградарь, проживающими в пределах пешеходной доступности, и собравшими в его поддержку более 2000 подписей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей Кузьменко жил на массиве Виноградарь, неподалеку от сквера, а его семья и сейчас проживает здесь.

"Фактически жители знали его не просто, как популярную звезду, а как соседа", - рассказал депутат Киевсовета Алексей Окопный.

Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин", известный продюсер, телеведущий и шоумен Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ужасной автокатастрофе под Кривым Рогом. Его автомобиль столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте аварии.