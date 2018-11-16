Контрабандист на "Ауди" сбил пограничника на Закарпатье. Пострадавший в коме, - Госпогранслужба. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Преступные действия контрабандистов сотрудники Госпогранслужбы разоблачили вместе с пограничниками Румынии вчера поздно вечером. Во время совместных действий по ту сторону границы задержали двух человек, а также 10 упаковок табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц и вскоре недалеко от реки Тиса, по которой проходит государственная граница пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств, на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд на автомобиле "Ауди".

"В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где было осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника тяжелое", - сообщили в ведомстве.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Автомобиль, на котором был совершен наезд на пограничника задержан, сам водитель с места происшествия скрылся, его личность уже предварительно установлена.

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В настоящее время, совместно с сотрудниками Национальной полиции продолжаются дальнейшие поисковые мероприятия. Действия водителя подпадают под признаки правонарушения предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

В связи с такими действиями нарушителей, Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.