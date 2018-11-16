Парламентская ассамблея НАТО готовит новый ответ на гибридную агрессию России, - Фриз

Об этом сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз, народные депутаты фракции БПП Оксана Юринец, Ольга Белькова и первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко примут участие в 64-й ежегодной сессии ПА НАТО, которая пройдет 17-18 ноября в городе Галифакс (Канада).

Как отмечает издание, по результатам пленарных заседаний планируется принять ряд резолюций. В частности, по обновлению ответа на гибридную тактику России и по безопасности и сотрудничеству на крайнем севере.

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Сообщается также, что на заседаниях участники 64-й ежегодной сессии ПА НАТО планируют обсудить антизападную программу Кремля и сложность его гибридного инструментария, который варьирует от политического вмешательства до применения силы, целенаправленных убийств, агрессивного шпионажа, экспорта преступности и коррупции, превращения информации в оружие, проведения кибератак и применения экономического давления.

Среди прочего, ПА НАТО намерена выразить обеспокоенность масштабами российского военного наращивания сил в Арктике, включая модернизацию Северного флота, создание военной инфраструктуры во всем регионе, развитие системы ограничения/запрета доступа к определенным зонам (A2/AD), значительную активизацию деятельности воздушных и подводных судов на границах с Альянсом.