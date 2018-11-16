Хулигану, который нападал с газовым баллончиком на прохожих в центре Киева, сообщили о подозрении

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении 16-летнему юноше, который по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, и с целью самоутвердиться путем унижения других лиц, ради развлечения распылил слезоточивый газ в лицо двум женщинам", - сказано в нем.

Преступление произошло днем 14 ноября в переулке Квитневом в Подольском районе столицы.

16-летний парень подходил к женщинам на улице и распылял им в лицо слезоточивый газ.

При этом свои действия хулиган снимал на мобильный телефон.

Его младшие товарищи, которые находились вместе с ним, тоже снимали преступления на видео, чтобы потом выложить эти записи в социальные сети.

От действий хулигана пострадало 2 женщины в возрасте 59 и 62 года.

В настоящее время несовершеннолетний задержан полицией.

Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предмета заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса.

В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям его товарищей.