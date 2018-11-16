Квалифоценивание судей - самая сложная и глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов, - Козьяков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Сергей Козьяков, выступая в пятницу в Киеве на VII судебном форуме "Судебная система: глобальная и национальная трансформация".

Он рассказал, что в Украине продолжается квалификационное оценивание 5700 действующих судей Украины.

"Мы еще его (квалифоценивание. - Ред.) не завершили. В цифрах до двух тысяч дошли в результате, еще приблизительно три тысячи судей пройдут квалификационное оценивание", - сказал С.Козьяков.

"Сравнивая эту процедуру с другими аналогичными в других госорганах... могу сказать, что это самая сложная, самая глубокая процедура, которая проводится в отношении юристов", - добавил он.

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Глава ВККС напомнил, что процедура оценивания действующих судей состоит из квалификационного экзамена, психологического тестирования, исследования досье кандидатов, собеседования с кандидатами.

Также он рассказал, что участники конкурса в высший суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP - суд) уже сдали экзамен, претенденты на должности судей этого суда ожидает оценивание психологов и собеседование.

Козьяков рассказал, что продолжается второй конкурс в Верховный суд и одновременно проходит отбор в Высший антикоррупционный суд и апелляционную палату Антикоррупционного суда.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей Украины 12 ноября 2018 г. начала квалификационное оценивание 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного Суда, и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда.