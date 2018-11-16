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16.11.18 11:50

Арестованный Aston Martin беглого олигарха Курченко могут сдать в прокат, - АРМА

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами изучает возможность сдачи в прокат переданного ему в управление автомобиля Aston Martin, который принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко и находится под арестом.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил руководитель Нацагентства Антон Янчук.

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На данный момент автомобиль находится на диагностике.

Он отметил, что после этого будет решаться его дальнейшая судьба, то есть будет ли он выставляться на продажу или же будет использован в других целях.

"Зависит от состояния. Если будут нужны существенные вложения, или никто не захочет брать в прокат, или что-то другое, то тогда на продажу", - отметил он.

Янчук добавил, что сначала нужно изучить техническое состояние автомобиля и проанализировать конъюнктуру рынка проката таких автомобилей.

Автомобили марок Aston Martin и BMW, принадлежавшие сбежавшему от украинского правосудия в РФ олигарху Сергею Курченко, были на основании решения суда переданы в управление Нацагентства по возвращению активов.

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