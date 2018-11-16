Арестованный Aston Martin беглого олигарха Курченко могут сдать в прокат, - АРМА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщил руководитель Нацагентства Антон Янчук.
На данный момент автомобиль находится на диагностике.
Он отметил, что после этого будет решаться его дальнейшая судьба, то есть будет ли он выставляться на продажу или же будет использован в других целях.
"Зависит от состояния. Если будут нужны существенные вложения, или никто не захочет брать в прокат, или что-то другое, то тогда на продажу", - отметил он.
Янчук добавил, что сначала нужно изучить техническое состояние автомобиля и проанализировать конъюнктуру рынка проката таких автомобилей.
Автомобили марок Aston Martin и BMW, принадлежавшие сбежавшему от украинского правосудия в РФ олигарху Сергею Курченко, были на основании решения суда переданы в управление Нацагентства по возвращению активов.