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16.11.18 12:08

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабашу-младшему, который утверждает, что против своей воли находился в оккупированном Россией Крыму, грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

​Политический скандал в Чехии разгорелся после интервью сына премьера Андрея Бабиша-младшего изданию Seznam.cz, которое обнародовали 12 ноября.

Сыну чешского премьера Бабиша могут запретить въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, – Слободян 01

Сын чешского премьера в оккупированном Крыму. Архивное фото

Андрей Бабиш-младший рассказал, что против своей воли находился в аннексированном Россией Крыму, "чтобы его не могли допрашивать по делу "Гнезда аиста". Зато премьер Андрей Бабиш утверждает, что его сын находился в Крыму "добровольно". Он добавил при этом, что сын страдает от шизофрении.

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15 ноября Высшая палата парламента Чехии Сенат признал неприемлемой работу Бабиша на посту главы правительства до завершения расследования возможных махинаций со средствами Европейского союза.

Накануне в Праге прошли протесты против правительства премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

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