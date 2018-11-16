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16.11.18 12:10

Сирены и более 50 единиц техники: в Киеве пройдут масштабные учения спасателей

В Киеве с 20 ноября спасатели проведут масштабные учения с включением сирены и применением большого количества техники.

кгга,гсчс

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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"20-22 ноября в столице будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб. Участники отработают практические задачи на местах в разных районах города Киева", - идет речь в сообщении.

В КГГА обратили внимание, что 20 ноября учения будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

"Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной-спасательной техники (к учениям будет привлечено свыше 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений", - сообщили в мэрии.

С подробным планом мероприятий и местами их проведения вы можете ознакомится здесь.

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