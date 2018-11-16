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16.11.18 12:15

Полиция Тернопольщины расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры в пользование УПЦ МП, - прокуратура

Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования в отношении имущества Почаевской лавры.

лавра,почаевская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

"С целью недопущения распространения недостоверных данных и манипулирования информацией об использовании имущества Почаевской лавры сообщаем, что следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который злоупотребляя своими полномочиями, осуществил государственную регистрацию права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата. В то же время, согласно материалам досудебного расследования установлено, что представитель Министерства культуры Украины, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции Украины указанные действия государственного регистратора с требованием отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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