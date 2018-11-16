Кусочки хлеба времен Голодомора обнаружены в архивных документах

Как сообщает Цензор.НЕТ, артефакт представят на пресс-конференции.

Читайте также: После почти 10 лет застоя мы строим вторую очередь Мемориала жертв Голодомора, - Нищук

Кусочки хлеба, изготовленные "из неизвестного сырья", сохранились в уголовном деле человека, пережившего Голодомор 1932-1933 годов в Киеве и завещавшего их "для назидания" будущим поколениям.

Во время пресс-конференции архивисты по страницам документов воссоздадут путь найденного хлеба - от очевидца Голодомора до современников, ознакомят с судьбой человека, который решился сохранить "вещественные доказательства" преступления советской власти, поделятся дальнейшими планами по исследованию этой уникальной находки.

Также во время пресс-конференции будет демонстрироваться подборка документов из фондов ЦДАГО, раскрывающих механизмы реализации преступной политики советской власти, направленной на уничтожение украинского народа.



В пресс-конференции примут участие заместитель Министра юстиции Украины Денис Чернышев, председатель Государственной архивной службы Украины Татьяна Баранова, директор Центрального государственного архива общественных объединений Украины Ольга Бажан.

Центральный государственный архив общественных объединений Украины

Киев, ул. Генерала Алмазова, 8.

19 ноября, 12:00.

Аккредитация СМИ:

285-74-05, 067-500-98-56; cdago@arch.gov.ua.