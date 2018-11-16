Финляндия вслед за Норвегией обвинила РФ в блокировке GPS во время учений НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Тиждень, об этом говорится в заявлении финского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что финские власти продолжают расследование нарушения сигнала GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture.

"Финляндия считает, что результаты Норвегии о нарушении сигнала являются надежными", - говорится в сообщении.

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В частности, МИД страны передал доклад о вмешательстве парламентской комиссии по иностранным делам.

"Вопрос обсуждается с Российской Федерацией по дипломатическим каналам", - отмечается в сообщении.

В то же время в Финляндии считают, что такая деятельность не должна угрожать воздушному движению.

Ранее Минобороны Норвегии заявило, что РФ причастна к сбоям в работе GPS, наблюдавшимся на территории страны в период учений НАТО Trident Juncture.