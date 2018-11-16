Мемориал памяти Героев Небесной Сотни может быть открыт в 2019 году, - Вятрович

"Очевидно, что одним из важнейших направлений работы самого музея является создание мемориала, физическое создание этого музея. Мы убеждены, что те шаги, которые предприняты командой музея, приближают нас к тому, чтобы уже в следующем году мы говорили об открытии мемориала", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь, генеральный директор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции достоинства Игорь Пошивайло проинформировал, что, по информации управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины, следствию необходимо минимум 16 дней для проведения следственных действий на участке, после чего строительные работы будут возобновлены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Коммунальщики начали демонтаж мемориала Героям Небесной Сотни в Киеве для проведения следственного эксперимента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сейчас речь идет только о первом этапе воплощения в жизнь результатов конкурса в номинации - создании мемориала Героев Небесной Сотни на бывшей ул.Институтской... Музей, который был обозначен заказчиком, почти готов к строительным работам. На днях прошел тендер. По информации Генпрокуратуры, для завершения следствия им нужно минимум 16 дней. Думаю, мы успеем, если следствие начнется вовремя", - пояснил он.