Ратификация Украиной Римского статута расширит возможности в привлечении к ответственности виновных в преступлениях на Донбассе и в Крыму, - ГПУ

"Применяя все предусмотренные украинским национальным законодательством меры, направленные на привлечение виновных к ответственности, мы надеемся на существующую возможность использовать помощь международных судебных органов, в частности Международного уголовного суда", - сказал Д.Сторожук, выступая в пятницу в Киеве на форуме транснациональной сети членов парламентов "Парламентарии за глобальные действия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Полноценное сотрудничество Генеральной прокуратуры Украины с Международным уголовным судом может начаться только после вступления в силу соответствующих конституционных изменений в части признания юрисдикции Международного уголовного суда и принятия ратификационной пакета", - заявил заместитель генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает Украину к быстрому прогрессу в ратификации Римского статута: если не сделать это в 2019 году, потом будет поздно, - Мингарелли

Он пояснил, что в случае ратификации Украиной Римского статута в уголовное законодательство Украины необходимо будет внести существенные изменения.

"Под юрисдикцию Международного уголовного суда наряду с военными преступлениям и преступлениями геноцида подпадают преступления против человечности, которые на сегодняшний день в Уголовном кодексе Украины отсутствуют", - пояснил замгенпрокурора.

Кроме того, Д.Сторожук добавил, что необходимо будет отменить сроки давности для преступлений, которые находятся в юрисдикции МУС.

"Убежден, что ратификация в ближайшем будущем Римского статута позволит расширить возможности МУС для наказания виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Донецкой и Луганской областей и на территории Автономной Республики Крым", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правозащитники передали в МУС представление о сексуальном насилии во время конфликта на Донбассе

Заместитель генпрокурора напомнил, что в 2015 года Верховная Рада признала юрисдикцию МУС в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных высшими должностными лицами РФ, а также руководителями террористических организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что в связи с этим генпрокуратура обеспечила сбор и передачу в МУС документальных доказательств российской агрессии и финансирования со стороны РФ терроризма, нарушения норм международного гуманитарного права, в частности обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, нарушение прав человека в Крыму.

Д.Сторожук пояснил, что основным препятствием привлечению к ответственности виновных в преступлениях против человечности и военных преступлений является отсутствие доступа следственных органов к подозреваемым, большинство из которых скрываются в РФ или на оккупированных территориях. Потому привлечение к ответственности виновных преимущественно происходит в заочном режиме.