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16.11.18 13:50

Оккупанты не открывали огонь по позициям ОС с начала суток, - Мотузяник

С начала суток и по состоянию на 11 часов на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

мотузяник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в пятницу.

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"С начала текущих суток, по состоянию на 11.00, в районе проведения операции Объединенных сил боевые действия и вражеские обстрелы не фиксировалось", - сказал он.

Мотузяник отметил, что украинские военнослужащие находятся в полной готовности, а также, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

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