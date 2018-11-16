Средняя зарплата врачей и медсестер выросла и будет еще расти, - Гройсман о медреформе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице премьера в Twitter.

"Пообщался с врачами, услышал от них положительные отзывы по реформе. Особенно о росте зарплат. Это хорошая мотивация для нас продолжать изменения, а для врачей - работать лучше", - сказал он.

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По словам Гройсмана, с врачами Винницкого Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 подписаны почти 32 тыс. деклараций, а средняя зарплата врача в настоящее время выросла до 14,6 тыс. грн, медсестры - до 8,7 тыс. грн. и будет расти.



