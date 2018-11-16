Впервые за семь лет Украина обеспечена всеми вакцинами, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Когда мы слышим сегодня, что возникают эпидемии, возникают летальные случаи от того, что люди являются не вакцинированными, это возлагает на нас огромную ответственность. Мы должны обеспечить и пропагандировать защиту людей от этих тяжелых болезней с серьезными последствиями. Я считаю, что вопрос вакцинации должен быть приоритетом", - сказал Гройсман.
Он отметил, что впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок. "Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Премьер-министр.
Глава правительства допустил, что несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".