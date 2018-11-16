Впервые за семь лет Украина обеспечена всеми вакцинами, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал во время Всеукраинского совещания по вопросам реформы системы здравоохранения в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Когда мы слышим сегодня, что возникают эпидемии, возникают летальные случаи от того, что люди являются не вакцинированными, это возлагает на нас огромную ответственность. Мы должны обеспечить и пропагандировать защиту людей от этих тяжелых болезней с серьезными последствиями. Я считаю, что вопрос вакцинации должен быть приоритетом", - сказал Гройсман.

Он отметил, что впервые за последние 7 лет усилиями правительства и Министерства здравоохранения государство обеспечено всеми вакцинами, которые предусмотрены в национальном календаре прививок. "Все полностью обеспечено, но люди этим не пользуются", - добавил Премьер-министр.

Глава правительства допустил, что несколько лет назад специально проводились своего рода кампании против вакцинации, "кампании против украинцев, чтобы мы ослабели и были уязвимы к соответствующим эпидемиям".