Выездное заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения определило потребности госпрограммы по онкологии в 2,9 млрд. грн.

Об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

"В рамках рабочего визита члены комитета смогли посетить областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи, достижения в работе которого хорошо известны медикам со своей страны", - отметил политик.

Нардеп сообщил, что в завершение работы комитета депутаты приняли решения среди которых: "1. О необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2020 гг.; 2. О необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в денежных средствах составляет 2.97 млрд. грн.); 3. О необходимости реализации программы "Экстренная медицинская помощь" во всех регионах страны (необходимость в денежных средствах составляет 11 млрд. грн.). 4. О необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в г. Харьков. 5. О необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области. 6. О целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины"