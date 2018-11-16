Российские авиакомпании отказываются летать на разрекламированных лайнерах Сухой Суперджет

Об этом пишет "Газета.ru", передает Цензор.НЕТ.

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По информации издания, от использования четырех самолетов SSJ-100 отказалась авиакомпания Brussels Airlines.

Как отмечала в начале ноября газета "Коммерсантъ", перевозчик брал их в лизинг у ирландской CityJet, а минувшим летом столкнулся с рядом поломок.

Так как многие руководства по эксплуатации не были переведены с русского языка, компания была вынуждена связываться со специалистами из российский техподдержки, на что уходило немало времени. В результате задерживались и отменялись рейсы.

Аналогичные проблемы возникли в этом году у российской авиакомпании "Якутия": по данным Росавиации, третий месяц подряд перевозчик держится в лидерах по числу задержек рейсов.

"Мы на своем опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты Boeing, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру", - заявила ранее директор "Якутии" Ольга Федорова.

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10 ноября возникли проблемы с "Суперджетом" авиакомпании "Аэрофлот". Самолет начал движение во время нахождения на стояночном тормозе. После осмотра судна и сцепного устройства на нем обнаружили срезание болтов. Сотрудники инженерной службы аэропорта заменили болты и продолжили буксировку, но при вытягивании самолета произошел срыв сцепного устройства с передней стойки шасси. В результате рейс был задержан на 17 часов.