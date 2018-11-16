Полиция начала расследование по факту нападения на Козьякова, - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днём, в Киеве, на выходе из отеля "Хилтон", было совершено нападение на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова. Ему плеснули в лицо зеленкой, целясь в глаза. От химического ожога глаз Сергея Козьякова уберегло лишь то, что он носит очки. По факту нападения на главу ВККС Сергея Козьякова, полицией Киева начато расследование по части 2 статьи 346 - насилие по отношению к государственному деятелю", - рассказал он.

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"Полиция Киева проводит комплекс первоочерёдных оперативных мероприятий по поиску исполнителей и заказчиков этого правонарушения",- добавил нардеп.

"Думаю, что нападение - это попытка мести Сергею Козьякову за его принципиальную позицию в деле проведения честного конкурса в Антикоррупционный и Верховный Суд Украины. Как народный депутат обращаюсь к руководству правоохранителных органов Украины с призывом повысить меры безопасности для членов ВККС, и международных экспертов, которые в этот ответственный момент приступили к проведению конкурса по отбору судей Антикоррупционного суда. Именно судьи Антикоррупционного суда должны поставить точку в деле борьбы с высокопоставленной коррупцией в нашей стране", - резюмировал Геращенко.