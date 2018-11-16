Священникам Польской православной церкви запретили общение с УПЦ КП и УАПЦ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее заявление опубликовала церковь 16 ноября, отметив, что "новости от православных из Украины часто затрагивают православие в Польше".

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"Святейший Архиерейский Собор запрещает священникам Польской Автокефальной Православной Церкви вступать в литургические и молитвенные контакты с "духовенством" так называемого Киевского Патриархата и так называемой "автокефальной православной церкви", которая в прошлом сделала много зла", - говорится в заявлении.

Польская церковь отметила, что ситуация с православием в Украине "влияет" на ситуацию с православием в целом.

Также польская церковь призвала встретиться всех глав православных церквей, чтобы принести "мирное решение разделенного православия на украинской земле".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

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Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.