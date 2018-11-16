Студентка Бурейко, обвинившая сотрудника Нацполиции Варченко в домогательствах, пропала без вести, - декан факультета

Декан химико-технологического факультета Киевского политехнического института написал заявление в полицию об исчезновении студентки Натальи Бурейко, обвинявшей высокое должностное лицо Нацполиции в домогательствах. Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь ГУ Нацполиции в г.Киеве Оксана Блыщик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В Соломенское райуправление полиции пришло письмо от деканата КПИ о том, что студентка не посещает занятия", – сказала она.

Полиция начала проверку по этому обращению. В то же время Блыщик добавила, что заявлений от родителей студентки, а также ее друзей о ее исчезновении в полицию не приходило.

Последняя запись на странице Натальи Бурейко в Facebook датирована 8 ноября. В ней девушка просит прощения у заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко.

Напомним, 6 ноября Бурейко обвинила Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Текст с просьбой девушки о помощи быстро разошелся по соцсетям.

7 ноября Наталья Бурейко сообщила на своей странице, что обратилась в прокуратуру города Киева.

8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации.