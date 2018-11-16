Тимошенко, Порошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко - лидеры президентского рейтинга, - ноябрьский соцопрос центра Драгоманова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра имени Михаила Драгоманова, которые были представлены на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, по словам социолога, профессора Сергея Штепы, согласно результаты опроса, среди потенциальных кандидатов на пост президента Украины лидируют Тимошенко (15,1% опрошенных, которые планируют участвовать в выборах) и Порошенко (11,4% опрошенных, которые намерены проголосовать).

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"Далее выбор респондентов распределился следующим образом: шоумен Владимир Зеленский (10%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (7,2%), сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (6,6%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%), певец Святослав Вакарчук (5,1%), председатель партии "Наши" Евгений Мураев (3,7%), лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (2,7%), предприниматель, народный депутат Александр Шевченко (2,6%), председатель партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый (2,3%)", - рассказал он.

По словам Штепы, ожидается, что явка на предстоящих президентских выборах составит около 50%.

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В свою очередь, политический эксперт Ростислав Балабан отметил, что динамика избирательных настроений, учитывая предыдущие опросы, показывает, что наиболее вероятными участниками второго тура остаются два кандидата: Тимошенко и Порошенко.

Кроме того, он отметил, что до сих пор остается значительным процент избирателей, которые не определились со своим выбором - 19,2% среди тех, кто планирует принять участие в выборах. "Это означает, что одним из ключевых факторов для участников президентской кампании будет максимальная мобилизация сторонников", - добавил Балабан.

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***Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен 27 октября - 4 ноября 2018 года методом личного интервью. Опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Погрешность выборки не превышает 2,3%.





