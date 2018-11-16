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16.11.18 18:40

Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток. Под хутором Вильным применил минометы 82 и 120 мм. У нас потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино. А у хутора Вильный противник применил еще и минометы калибра 120 и 82 мм.

Подразделения обороняющихся адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой".

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