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16.11.18 18:51

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана

16 ноября 2018 в МИД Украины был приглашен вновь назначенный посла Венгрии Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена об Украине.

Посла Венгрии вызвали в МИД Украины в связи с недружественными высказываниями Орбана

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Венгерскому дипломату была отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре с.г. по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, о невозможности сотрудничества с нынешним политическим руководством Украины.

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