Арестом на взятке главы ГАСИ Херсонщины Циклинского установлен антикоррупционный рекорд - чиновник проработал на должности 21 день, - Бутусов

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Сегодня установлен новый антикоррупционный рекорд Украины! Глава архитектурно-строительной инспекции, которого глава Херсонской облгосадминистрации рекомендовал как честного человека, задержан на взятке спустя всего 21 день после назначения!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс. ФОТО

Этот день войдет в историю! И смех и грех.

13 сентября на совещании с участием вице-премьера Геннадия Зубко, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что коррупционные поборы в системе выдачи разрешений Государственной архитектурно-строительной инспекции "превысили тарифы Януковича". По результатам совещания были уволены два наиболее одиозных руководителя ГАСИ, на которых было больше всего жалоб - в Херсонской и Одесской областях. Чтобы найти адекватного руководителя в Херсоне, глава ГАСИ Алексей Кудрявцев обратился к к главе Херсонской облгосадминистрации Андрею Гордееву, чтобы он подобрал надежного кандидата. И Гордеев предложил Сергея Циклинского, который был бизнес-партнером Дениса Стороженко, бывшего помощника депутата Гордеева. Циклинский занимал пост начальника отдела по вопросам ГАСК Управления градостроительства Новокаховского городского совета, и в 2018-м перешел на работу в ОГА, рассматривался как кандидат на пост начальника департамента строительства и развития инфраструктуры. Но в результате внезапной вакансии Циклинский получил назначение в областную ГАСИ - и занял свой пост 25 октября.

Как честный и профессиональный чиновник! Для борьбы с коррупцией и ликвидации криминальных схем!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пойманный на взятке глава ГАСК Херсонской области был назначен на должность 25 октября под гарантии порядочности от ОГА

Бутусов продолжил: "И вот уже спустя три недели, 15 ноября, при вымогательстве взятки в 4500 долларов, Циклинский был задержан сотрудниками Главка "К" СБУ и Генпрокуратурой! Всего три недели! А он уже начал грести взятки! Циклинский предлагал предпринимателю быстро оформить все документы, если предприниматель обратится в ту фирму, которую назвал Циклинский как экспертов в оформлении строительной документации.

Это задержание прямо бьет по репутации главы ГАСИ Кудрявцева и главы облгосадминистрации Гордеева.

Это значит, что схемы поборов с квадратного метра продолжают работать. И работают не только в Херсонской области, но и по всей стране".

"Почему Циклинский действовал так нагло и так быстро начал "обилечивать" предпринимателей? Почему был уверен в безнаказанности? Очевидно, кто-то во власти дал ему гарантии неприкосновенности.

Надеюсь, следующий кандидат на пост главы Херсонского ГАСИ окажется все-таки порядочным человеком", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.



