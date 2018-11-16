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16.11.18 19:46

На финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году предусмотрено 55 млрд грн, - Рева

Финансирование программы жилищных субсидий в 2019 году увеличено по сравнению с 2018 годом на 2 млрд грн.

рева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году на программу жилищных субсидий было заложено 71 млрд гривен, но из этой суммы почти 18 млрд - это долги за предыдущие периоды. Кстати, 2018 был первым годом, когда правительство не только не наращивал долги по субсидиям, но и уменьшило их на 18 млрд гривен. Поэтому на субсидии было предусмотрено 53 миллиарда гривен, а на следующий 2019 год предусмотрено 55 млрд гривен ", - заявил министр.

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Чиновник также отметил, что согласно расчетам, в том числе международных экспертов, этих денег должно хватить для финансирования программы:

"На увеличение количества субсидиантив влияет рост тарифов, а на уменьшение их количества и размера субсидий работает роста доходов граждан. В течение двух лет коммунальные услуги и цена на газ не росли, в то же время в результате пенсионной реформы пенсии выросли на 30 процентов, а заработные платы в течение первого полугодия выросли на 25 процентов.

Поэтому, если говорить о повышении тарифов на газ на 23,5 процента, что повлияет на увеличение тарифа отопления в среднем на 16 процентов, то можно сделать вывод, что эти цифры коррелируют друг с другом, а следовательно, резких изменений в количестве субсидиантив и размерах субсидий не будет".

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