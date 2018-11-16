Минские соглашения являются ключевым инструментом для сохранения санкций против РФ, - Волкер

Об этом сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в ходе заседания комиссии стратегического партнерства США-Украина, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Twitter Волкера.

В частности спецпредставитель присоединился к заявлению помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла, что "Соединенные Штаты остаются приверженными успеху Украины как суверенного европейского государства, свободного независимого в мире".

"Я вновь подтвердил нашу приверженность обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины и безопасности и благополучия всех украинцев. Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые во время подписания в трудное время подтверждают обязательства России территориальной целостности Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", - написал Волкер.

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