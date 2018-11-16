В оккупированном Крыму в 3 районах аварийно отключилось электроснабжение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По информации "Крымэнерго", в 7 утра произошло отключение света в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района. Кроме того, в 11 часов был частично обесточен Бахчисарай.
В 13:10 случилось аварийное отключение света в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района.
Спустя час, в 14:11, обесточенными оказались еще два населенных пункта – Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.
В "Крымэнерго" заявляют о поиске повреждений.
Напоминаем, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины. Сейчас оккупированный полуостров снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.