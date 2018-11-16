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16.11.18 21:52

Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань

Стоимость строительства четвертой ветки метро Киева на Троещину согласно предварительным подсчетам должна составить от 2,5 до 3 млрд долларов.

Стоимость метро на Троещину в Киеве составит $2,5 - 3 млрд. Надеемся на кредит от Китая, - заммининстра инфраструктуры Довгань

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань во время III Украинского форума Шелкового пути, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  ЦТС .

Довгань отметил, что данный проект строительства новой линии столичного метро не может быть реализован без внешних капиталовложений.

В свою очередь китайская компания China Pacific Construction Group, которая разработала предварительное ТЭО строительства четвертой линии метро в Киеве, рассчитывает на финансовую поддержку правительства Китая в реализации этого и других проектов в Украине.

"Сегодня у нас есть все политические условия для реализации данного проекта. Поскольку правительство Китая поддерживает инициативу "Один пояс - один путь", мы рассчитываем на предоставление Китаем государственного кредита под этот проект", - заявил глава представительского офиса CPCG в Украине Го Ян.

Он также отметил, что CPCG заинтересована и в других проектах в Украине, в частности, строительстве метро в Харькове и Днепре.

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