Суд изменил меру пресечения двум убийцам журналиста Сергиенко, они могут выйти под залог, - Князев

Об этом глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"4 апреля 2014 титушки отомстили Сергиенко за его общественную и журналистскую деятельность. Убили по заказу с нечеловеческой жестокостью, перед этим безжалостно пытали. Два года мы искали организатора убийства. Задержали его и еще четырех исполнителей.Установили место нахождения еще одного исполнителя на территории США. Направили каналами Интерпол все документы для его задержания и последующей экстрадиции.

И вот сегодня суд принимает решение: организатору - залог 2 миллиона гривен, исполнителю - 800 000 гривен", - написал Князев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный текст решения суда в отношении подозреваемого в похищении журналиста Сергиенко до сих пор не объявлен, - активист Собченко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.



По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.



17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.



1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков, Виктор Горбенко, Роман Недыбалюк и Вадим Мельник.