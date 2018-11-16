Сенцов стал лауреатом международной премии имени Магнитского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный.

Посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна. Ее получила дочь Маккейна Меган.

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Премию Магнитского присуждают ежегодно с 2015 года.

Напоминаем, 25 октября Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова, а 14 ноября отметили наградой Платформы европейской памяти и совести.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.