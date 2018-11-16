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16.11.18 22:42

"Следующий шаг России предусмотреть невозможно", - замминистра МИД Литвы Скусявичус

Невозможно предугадать дальнейшие шаги России, поэтому Вильнюс активно работает над усилением своих оборонных возможностей

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичус в интервью Еспресо.TV.

"Я сейчас не готов делиться военной информацией. Одно ясно - следующий шаг России предсказать невозможно. Поэтому говорить о том, что они будут делать ... Единственное, что мы понимаем - что со стороны Москвы это была бы большая глупость - нападать на государство - члена НАТО и смотреть, сработает ли 5-я статья ", - отметил литовский дипломат.

По словам Скусявичуса, Литва является одной из немногих стран НАТО, которая уже сейчас выделяет 2 процента своего ВВП на оборону и модернизацию своей армии.

"Внутри страны есть национальные соглашения между главными политическими силами, согласно которым доля расходов, направленных на оборону страны, должна увеличиваться. Население в целом активно поддерживает это - люди охотно идут в армию добровольцами, присоединяются к отрядам стрельцов и т.д.", - пояснил Скусявичус

По мнению дипломата, это указывает на то, что общество Литвы серьезно намерено защищать свою страну и положительно относится к тому, что вклад Литвы в укрепление НАТО должен увеличиваться.

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